Modacı Nur Yerlitaş, Neslihan isimli bir arkadaşının doğum günü partisinden canlı yayın yaptı.

Instagram üzerinden yayın yapan Yerlitaş, konuşması sırasında skandal ifadeler kullandı.

Nur Yerlitaş'ın şehitlerle ilgili sözleri kızdırdı- VİDEO

"ŞEHİTLER MEHİTLER..."

Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit düşen askerlerimizi diline dolayan Yerlitaş, "Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter." dedi.

"ONLAR OLMASA..."

Nur Yerlitaş'ın bu skandal sözlerine takipçileri de tepki gösterdi: "Size yakışmadı yazık.", "Ekran önünde sevimli görünen yüzünü göstermelikmiş.", "Onlar olmasa siz o masada oturabilir miydiniz?", "Siz ve söyleminiz çok çirkindi esefle kınıyorum."