Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı

Irak-İran sınırında 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı depremden etkilenenler arasında ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da var.





Film çekimleri için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da otel odasında depremi yaşayan Yeşilçay iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O an deprem oldu. Sallanmaya başladık. Hemen resepsiyonu aradım. ‘Korkulacak bir şey yok’ dediler. Çok şükür iyiyiz. Çekimleri bitirmeden dönmeyeceğim." dedi.