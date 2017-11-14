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Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı

Nurgül Yeşilçay ‘Güzel Cin’ filminin çekimleri için gittiği İran’ın başkenti Tahran’da 7.3 büyüklüğündeki depreme yakalandı

14.11.2017 - 07:53
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Irak-İran sınırında 400’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı depremden etkilenenler arasında ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay da var.

Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı

Film çekimleri için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da otel odasında depremi yaşayan Yeşilçay iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O an deprem oldu. Sallanmaya başladık. Hemen resepsiyonu aradım. ‘Korkulacak bir şey yok’ dediler. Çok şükür iyiyiz. Çekimleri bitirmeden dönmeyeceğim." dedi.

Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı

Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı

Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı

Nurgül Yeşilçay İran'da depreme yakalandı

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