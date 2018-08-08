Nurgül Yeşilçay'dan aşk pozu

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile gittiği bir mekanda tartışmış, elindeki soda bardağını da yere fırlatmıştı.

BİR TÜRLÜ SAKİNLEŞEMEDİ

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay'ı kolundan tutup tuvalete götürmüş. burada da sevgilisini sakinleştirmeye çalışmıştı.

HER ŞEY YOLUNDA

Yaşanan şiddetli kavganın ardından çift sosyal medyadan 'her şeyin yolunda olduğu' sinyalini verdi. Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından sevgilisi Necati Kocabay ile çekilen sevgi dolu pozunu kalp emojisiyle paylaştı.