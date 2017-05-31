Alman polisi Afgan öğrenciyi okuldan aldı ortalık karıştı

Almanya’nın Nürnberg kentindeki Berlinler Platz adresine bulunan meslek okulunda, imtihan sırasında sınıftan zorla çıkarılan Afgan genç polis aracına bindirilmek üzereyken 50 öğrenci buna şiddetle karşı çıktı ve polisle aralarında arbede yaşandı.

Polis, karşı çıkan bazı öğrencileri gözaltına alırken, Afgan genç polis aracıyla okuldan uzaklaştırıldı.

YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Öğrenciler olayların ardından hep birlikte, yabancılar dairesine doğru bir yürüyüş gerçekleştirerek olayı protesto ettiler.

POLİS AÇIKLAMA YAPMADI

Polis tarafından Afganistanlı öğrencinin neden sınır dışı edilmek istendiğine dair bir açıklama yapılmazken Bavyera Mülteci dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Afgan genç 4 yıldır Almanyada yaşıyor ve iyi Almanca konuşuyor.