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Obama: Artık selfie'lerin esiriyim

Eski ABD Başkanı Barack Obama, görevi bırakmadan önceki ve sonraki hayatını kıyasladı.

10.05.2017 - 17:40
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Obama, güvenlik önlemlerinden dolayı bir ABD başkanının adeta 'baloncuk' içinde yaşadığını, bunun 'güzel bir hapishaneye' benzetilebileceğini söyledi.

HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜM YOK

Milan'a yaptığı ziyarette verdiği röportajda Obama, "Rahatça yürüme veya bir kafede oturma gibi hareket özgürlüğün olmuyor çünkü etrafında sürekli güvenlik endişesi oluyor. Bunu özlemiyorum." dedi.

ARTIK SELFİE'LERİN ESİRİYİM

Görevi bıraktıktan sonra aynı güvenlik önlemlerine sahip olmadığını belirten Obama, yine de başkanlıktan önceki hayatındaki kadar özgür olmadığını ifade etti: "Artık sadece selfie'lerin esiriyim ki bu da neredeyse aynı derecede kötü- İki adımda bir selfie çektirmeye gönüllü olduğum sürece istediğim yere yürüyebiliyorum."

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