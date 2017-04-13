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Obama Merkel'i ziyaret edecek

Obama, Beyaz Saray'ı terk ettikten sonra ilk kez bir lideri ziyaret etmiş olacak.

13.04.2017 - 14:38
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  2. Dünya

ABD'nin eski başkanı Barrack Obama, Beyaz Saray'da görevi bittikten sonra uzun bir süre tatil yaptı.

Obama Merkel'i ziyaret edecek

OBAMA - MERKEL BULUŞACAK

Görevi bittikten sonra Obama, ilk ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirecek. Merkel ile bir araya gelecek olan eski başkan bazı konuları konuşacak.

Konuşulacak konuların ana temaların belirlendiği aktarıldı. Buna göre, öncelikli konu Eylül ayında Almanya'da gerçekleşecek genel seçimler ve demokratik süreç olacak.

Obama Merkel'i ziyaret edecek

"ALMAN OLSAYDIM MERKEL'İ SEÇERDİM"

Obama daha önceki ziyaretinde Merkel için "Alman olsaydım kesinlikle Merkel'i seçerdim." ifadelerini kullanmıştı.

Obama ve Merkel arasında bu görüşme olurken Trump ise Avrupa seyahatine çıkarak görüşmeler yapacak.

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