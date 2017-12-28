Obama'dan prense: Sakız bebeğim

BBC Radyo 4'ün "Today" adlı programının sunuculuğunu bir günlüğüne üstlenen İngiltere Prensi Harry, programda ABD eski Başkanı Barack Obama'yı konuk etti.

Obama'yı sorduğu sorular ile terleten Prens Harry, programın bir bölümünde eski Başkan tarafından ters köşeye yatırıldı.

HIZLI SORU VE CEVAPLAR

Program kapsamında Prens Harry, Obama'ya sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında "hızlı cevaplaması gereken sorular" ın sorulduğu kısma geçti. Bu bölümde bir kaç soruyu art arda soran Harry, Obama'dan hızlı cevaplar bekledi.

Prensin, "Sinemayı mı yoksa bowlinge gitmeyi mi daha çok seviyorsunuz?" sorusuna Obama, "sinema" yanıtını verirken, iç çamaşırı tercihini içeren soruya ise cevap vermekten kaçındı. Bunun hemen arkasından gelen "Sigara mı, sakız mı?" sorusunu soran Prens'e beklemediği bir cevap geldi.

"SAKIZ BEBEĞİM"

Genç Prens Harry'nin "Sigara mı yoksa sakız mı?" yönündeki sorusuna da Obama, "Şu anda sakız, bebeğim" cevabını verdi.

Prens'e yönelik "Bebeğim" cevabı dikkatlerden kaçmazken, aldığı cevap karşısında Prens Harry'de bir anlık şaşkınlık yaşadı.

OBAMA'NIN SAKIZ İLE İMTİHANI

Obama'nın sakızlı konularda yaşadığı imtihan ilk değil. daha önce Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda kırmızı halıda sakız çiğneyen Obama'nın bu tavırları uluslararası arenada saygısızlık olarak tanımlanmıştı.

Obama'nın sakız çiğnemesi Çin basınında - VİDEO