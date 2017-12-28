taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.150
USD
3,8136
EURO
4,5526
ALTIN
158,29
PETR
66,0700

Obama'dan prense: Sakız bebeğim

ABD'nin bir önceki Başkanı olan Barack Obama, evlilik telaşesi içinde bulunan Prens Harry'nin sorularını cevapladı. Prensin 'Sigara mı, sakız mı)' yönündeki sorusuna Obama'nın cevabi ilginç oldu.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Dünya

BBC Radyo 4'ün "Today" adlı programının sunuculuğunu bir günlüğüne üstlenen İngiltere Prensi Harry, programda ABD eski Başkanı Barack Obama'yı konuk etti.

Obama'yı sorduğu sorular ile terleten Prens Harry, programın bir bölümünde eski Başkan tarafından ters köşeye yatırıldı.

Obama'dan prense: Sakız bebeğim

HIZLI SORU VE CEVAPLAR

Program kapsamında Prens Harry, Obama'ya sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında  "hızlı cevaplaması gereken sorular" ın sorulduğu kısma geçti. Bu bölümde bir kaç soruyu art arda soran Harry, Obama'dan hızlı cevaplar bekledi.

Prensin, "Sinemayı mı yoksa bowlinge gitmeyi mi daha çok seviyorsunuz?" sorusuna Obama, "sinema" yanıtını verirken, iç çamaşırı tercihini içeren soruya ise cevap vermekten kaçındı. Bunun hemen arkasından gelen "Sigara mı, sakız mı?" sorusunu soran Prens'e beklemediği bir cevap geldi.

"SAKIZ BEBEĞİM"

Genç Prens Harry'nin "Sigara mı yoksa sakız mı?" yönündeki sorusuna da Obama, "Şu anda sakız, bebeğim" cevabını verdi.

Prens'e yönelik "Bebeğim" cevabı dikkatlerden kaçmazken, aldığı cevap karşısında Prens Harry'de bir anlık şaşkınlık yaşadı.

OBAMA'NIN SAKIZ İLE İMTİHANI

Obama'nın sakızlı konularda yaşadığı imtihan ilk değil. daha önce Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda kırmızı halıda sakız çiğneyen Obama'nın bu tavırları uluslararası arenada saygısızlık olarak tanımlanmıştı.

Obama'nın sakız çiğnemesi Çin basınında - VİDEO

İlginizi Çekebilir
IKBY'de 2017 güzeli seçilemedi
IKBY'de yıl içinde yaşanan siyasi gerilim, yerini ekonomik krize bırakırken bu krizler geleneksel olarak düzenlenen güzellik yarışmalarını bile vurdu.
Çin'in köpek yılı Trump'la kutlanıyor
Çin takvimine göre 16 Şubat 2018'de başlayacak olan köpek yılı için Çin'de kutlama hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklarda en çok göze çarpan ise Trump'a benzeyen köpek figürleri oldu.
İsrail, Filistinli vekilin tutukluluk süresini uzattı
İsrail makamları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi, milletvekili Halide Cerrar hakkında İsrail mahkemesinin verdiği "idari tutukluluk" kararını bir kez daha uzattı.
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu
7 Aralık'ta gözaltına alınan ve İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi, ailesine kavuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

112
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

127
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

158
Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

32
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

34
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

28
Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM