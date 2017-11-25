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ODTÜ'de LGBT eylemi

ODTÜ'de öğrencilerin LGBT filmi izleyeceği sırada elektriklerin kesilmesi nedeniyle eylemler düzenlendi.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 08:57
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Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında gösterilen ancak başarı yerine eylemlerle gündemden düşmeyen ODTÜ'de yine ortalık karıştı.

KARANLIKTA KALDILAR

Ankara Valiliği'nin LGBT etkinliğine getirdiği yasak sonrası üniversitede bir araya gelen öğrenciler LGBT filmi izlemek istedi.

Filmin başlayacağı sırasında yönetim tarafından elektrikler kestirildi.

LGBT EYLEMİ

Romesos adlı LGBT filmini izleyemeyen öğrenciler, karanlıkta kalınca dışarıya çıkıp eyleme başladı.

ODTÜ'de LGBT eylemi

GÜVENLİK ALARMA GEÇTİ

ODTÜ Rektörü aleyhinde slogan atan protestocu öğrencilere karşı 30 güvenlik görevlisi hazır bekledi.

ODTÜ'de LGBT eylemi

ODTÜ'de LGBT eylemi

ODTÜ'de LGBT eylemi

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