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ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'lülerin eylem yapma bahanesi olarak kullandığı bulvar yapımında ağaçlandırma işlemlerine başlandı.

28.10.2017 - 09:21
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ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile yapılan protokolle üniversite arazisinin yanından geçmesine karar verilen bulvarın yapım kararının ardından ODTÜ'lüler "Yol yaptırmayız" eylemleri yapmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise"nakledilen ve kesilen ağaçların yerine, anlaşmada 2 katı kadar öngörülmesine rağmen 4 katı ağaç dikeceklerini" açıklamıştı.

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

18 BİN FİDAN DİKİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisinin yanından geçirilecek yol için kaldırılan ağaçların karşılığı olarak yaklaşık 18 bin fidan ve ağacın dikim çalışmalarına başlandı.

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

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