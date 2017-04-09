Ödüllü öğretmendi, öğrencisini istismar etti

Arroyo Grande Lisesi’nde çalışırken, 2014-2015 yılları arasında, 16 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddia edilen 36 yaşındaki Tara Stumph hakim karşısına çıktı. Dava ABD’nin California eyaletinde görüldü.

Mahkeme, 6 ay hapse mahkum ettiği Stumph’ın 4 yıl süreyle gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Ergenlik çağındaki gençlerle temasa geçmesi yasaklanan Stumph, ayrıca danışmanlık hizmeti alacak. İtiraf pazarlığına giren Stumph, karara itiraz etmedi.

YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLMİŞTİ

2013’te Yılın Öğretmeni seçilen evli ve üç çocuk annesi Tara Stump, 1 Mayıs’ta cezaevine girecek. Kadının cinsel istismarına uğrayan mağdur genç tarafından açılan diğer dava ise 11 Mayıs’ta görülecek.