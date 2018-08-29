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Ödüllü yarışmalar fotoğrafseverlerin katılımını bekliyor

Türkiye genelinde farklı temalar altında devam eden birçok fotoğraf yarışması, fotoğrafseverlerle buluşacak.

AA | 29.08.2018 - 09:23..
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Çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen projeler kapsamında, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmalar, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımını bekliyor.

BİRİNCİYE 20 BİN TL ÖDÜL

İnternette https://www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden başvuru yapılabilen yarışmalar arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın birincisi 20 bin lira ile ödüllendirilecek.

Ödüllü yarışmalar fotoğrafseverlerin katılımını bekliyor

EVRENSEL ÇEŞİTLİLİĞE DAİR FARKINDALIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" temalı "2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması", fotoğraf sanatının ve sanatçılarının desteklenmesini, ulusal ve uluslararası iletişim kanallarının güçlendirilmesini, uluslararası platformda farklı toplumlara ait zanaat türleriyle evrensel çeşitliliğe dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Ödüllü yarışmalar fotoğrafseverlerin katılımını bekliyor

SON BAŞVURU 16 KASIM

Başvuruların 16 Kasım'a kadar devam edeceği yarışmada, birinciye FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) Altın Madalya ile 20 bin lira, ikinciye FIAP Gümüş Madalya ve 15 bin lira, üçüncüye FIAP Bronz Madalya ve 10 bin lira takdim edilecek. Yarışmada ayrıca FIAP mansiyon ödülüne layık görülen 10 eser ile TCMB Özel Ödülünü kazanan esere 2 bin 500 liralık ödül verilecek.

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