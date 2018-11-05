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Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

Tüm gün ofis ortamında oturarak çalışmanın bir takım sorunlar getirdiğini söyleyen uzmanlar, yaşanabilecek olumsuzlukları ve çözüm önerilerini anlattı.

İHA | 05.11.2018 - 12:15..
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Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

Günümüzde kas ve iskelet sistemi hastalıklarının daha çok bilgisayar kullananlarda, öğrencilerde, yazarlarda, bankacılarda, memurlarda ve sekreter gibi ofis çalışanlarında olduğunu belirten uzmanlar, bu mesleği yapan kişilerde boyun, omuz, el bileği ve sırt bölgesinde ağrı görüldüğünü belirtiyor. İş başarısını ve kalitesini de düşüren rahatsızlıkların bazı temel ergonomik önlemlerle engellenebileceğini belirten uzmanlar, “Kullanılan masa, sandalye, klavye, fare ile uygun çalışma koşulları oluşturmak mümkün” diyor.

Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

OFİS ORTAMINDA ALINABİLECEK ERGONOMİK ÖNLEMLER

Çalışılan ortamın uygun aydınlatılması, sıcaklığının iyi ayarlanmış olması ve gürültü düzeyinin kabul edilebilir olmasının çalışma verimliliğini etkileyen unsurların başında geldiğini aktaran uzmanlar, ofis ortamında alınabilecek ergonomik önlemleri şöyle sıralıyor:

Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

- Çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması gerekir. Sinir ile tendon hasarına neden olduğu için kolların masa yüzeyinden aşağıda kalması ve buna bağlı olarak bileklerin sürekli masa kenarına dayalı tutulmaması gereklidir.

- Masa ve sandalyelerin kişiye özel ayarları yapılmalı. Ayaklar düz olarak yere temas etmeli, diz 90 derece açılı olarak konumlandırılmalı, sandalyede beli destekleyen parça olmalı, sırt dik, omuzlar rahat, dirsekler 90 derece açılı ve bilekler nötral pozisyonda tutulmalıdır.

Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

- Monitör, klavye ve fare kişiye uygun düzenlenmeli. Monitöre uzaklık, görüntüye, ekran çözünürlüğüne, yazıların okunabilirliğine ve monitörün büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır.

- Yazı yazarken sadece 2 parmak kullanılmamalı, bütün parmaklarla yazı yazılmalıdır. Klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.

Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

- Uygun ışık kaynağının seçilerek ofis ortamının aydınlatmasının sağlanması gerekir. Ortam ne çok aydınlık ne de çok karanlık olmalıdır.

- Oturma ve ayakta durma sırasında vücudun uygun duruş şekli ayarlanmalıdır.

Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

SAĞLIKLI BİR OFİS ÇALIŞANI OLMANIN YOLLARI

Uzmanlar, daha sağlıklı bir ofis çalışanı olmanın ipuçlarını ise şöyle aktarıyor:

- Asansör kullanmayın. (0-5 kat)

- İşyerinde çay, kahve gibi ihtiyaçlarınızı kendiniz yürüyerek almayı tercih edin.

Ofis ortamında çalışmak sorun oluyor

- Öğle arasında iş arkadaşlarınızla yürüme grubu oluşturun.

- Kurum bünyesinde spor hocası barındırabilirsiniz .

- Kurum içinde spor turnuvası düzenleyebilirsiniz.

- Boyun, nefes, omuz, ayak ve el bilek egzersizleri yapabilirsiniz.

- Sırt ve bel kaslarını çalıştıracak hareketler ve ilgili kaslara germe egzersizleri yapabilirsiniz.

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