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Öğrenciler kendilerini meşhur tablolara dönüştürdü

Japon sanat öğrencileri Cadılar Bayramı yürüyüşünde kendilerini dünyaca ünlü ressamların tanınmış tablolarına dönüştürerek büyük ödülün sahibi oldu.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 13:53..
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Japonya’nın ağır sanayisiyle tanınan Kawasaki şehrinde en renkli Cadılar Bayramı etkinliklerinden biri gerçekleşti.

Vücut boyama sanatçıları, bu yıl 22’ncisi düzenlenen geleneksel Cadılar Bayramı yürüyüşünde dünyaca ünlü resimleri kendi bedenleriyle canlandırdı.

PARA ÖDÜLÜNÜ KAZANDILAR

2 bin kişinin yürüdüğü, yaklaşık 120 bin kişinin de seyirci olarak katıldığı etkinlikte kendilerini tablolara dönüştüren öğrenciler, 4 bin 400 dolarlık Balkabağı Ödülü’nün de sahibi oldu.

Öğrenciler kendilerini meşhur tablolara dönüştürdü

Elias Garcia Martinez’in Ecce Homo’su, Pablo Picasso’nun Ağlayan Kadın’ı, Johannes Vermeer’s İnci Küpeli Kız’ı, Vincent van Gogh’s özportresi, Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sı ve Edvard Munch’un Çığlık tabloları öğrencilerin vücutlarında canlandırıldı.

Öğrenciler kendilerini meşhur tablolara dönüştürdü

Öğrenciler kendilerini meşhur tablolara dönüştürdü

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