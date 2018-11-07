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Öğretmen seminere katıldı öğrenciler 7 gün izinli oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi'nde bulunan Kadıllı İlkokulu'nun tek öğretmeni, 5 gün sürecek seminere katılınca, öğrenim gören 7 öğrenciye izin verildi.

DHA | 07.11.2018 - 12:02..
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Eğitim Müdürü Şener Doğan, 5 günlük tatilin her gün ders sonrası 2 saat ek ders işlenerek telafi edileceğini bildirdi.

OKULUN TEK ÖĞRETMENİ

Gebze'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıllı Mahallesi'ndeki Kadıllı İlkokulu, 1960 yılında yapılan tek katlı taş binada 7 öğrenciye eğitim veriyor. Rengarenk boyanarak dikkat çeken okulun tek öğretmeni Cemalettin Çelik, 5 gün sürecek eğitim seminerine katıldı.

Öğretmen seminere katıldı öğrenciler 7 gün izinli oldu


ÖĞRENCİLERE 1 HAFTA İZİN

Çelik seminere katılınca öğrencilere de hafta başından itibaren 5 gün izin verildi. Cemalettin Çelik seminere mecburen katılması gerektiğini, başlarına bir şey gelmesinden çekindiği için 7 öğrenciye 5 gün izin verdiğini ifade etti.

TELAFİ EDİLECEK

Gebze ilçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise okulda ders saatlerinin 09.00 ile 14.40 saatleri arası olduğunu, 5 günlük izni ileriki haftalarda her gün 2 saat ek ders işleyerek telafi edeceklerini belirtti.

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