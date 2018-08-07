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Öğretmeni Mert Fırat'ın fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Mert Fırat'ın üniversite fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:57..
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu Mert Fırat'ın üniversite fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

Öğretmeni Mert Fırat'ın fotoğrafını paylaştı

ÖĞRENCİ MERT FIRAT

37 yaşındaki Mert Fırat'ın üniversiteden mezun olurken öğretmeniyle birlikte çekildiği kepli fotoğrafı ortaya çıktı. Uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.

Üniversite öğretmeni, sosyal medya hesabından "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla Mert Fırat'la birlikte çekildiği mezuniyet fotoğrafını paylaştı.

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