Oğulcan Engin şalvar giydi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sima Tarkan ile İtalya-Cinque Terre'ye giden Oğulcan Engin bir fotoğraflarını paylaşıp 'tbt' yaptı. Cinque Terre sokaklarını karış karış gezen çiftin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

TAYTI ÇIKARDI ŞALVAR GİYDİ

Giyim tarzıyla sık sık gündem olan Oğulcan Engin, bu kez şalvar giydi. Engin'in bu fotoğrafı çok konuşuldu.

Bütün işlerini oğlu Oğulcan Engin’e devrettiğini söyleyen Seda Sayan bir de itirafta bulundu: “Geçen Hacı Sabancı’nın bir röportaj videosunu Oğulcan’a izlettim. Örnek alsın diye.”

"ASLAN GİBİ OĞLUM VAR"

Seda Sayan daha önce oğlundan bahsederken şu sözleri kullanmıştı: "Aslan gibi evladım var. Çocuğumla gurur duyuyorum. Allah beni evladımdan yana güldürüyor. Ondan memnunum, tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü." diyerek destek oldu.