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OHAL uzatılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

14.07.2017 - 13:01
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OHAL uzatılıyor

Çankaya Köşkü’nde gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım'a 19 Temmuz'da süresi dolan OHAL soruldu. Yıldırım OHAL için 3 ay uzatılmasına dair teklifleri olacaklarını belirtti.

"UZATILMASINI TEKLİF EDECEĞİZ"

Başbakan, "19'unda doluyor, prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek" dedi.

Yıldırım, aşif tartışmaları için ise, “Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK’yı hedef alma düşüncesi yoktur” dedi.

“256 BİN 350 BAŞVURU VAR”

“Bugün itibarıyla memuriyetten uzaklaştırma alan 38 bin 202, memuriyetten çıkarma 103 bin 844, toplam 142 bin 46. Bu arada 34 bin 320 kişi de iade edilmiş, ayrıca hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 168 bin 796, (OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonuna) itiraz başvuru sayısı 296 bin 350. Burada mükerrerlik olabilir, valiliğe de itiraz etmiş olabilir, Bakanlığa da Başbakanlığa da itiraz etmiş olabilir. Bunlar tasnif edilecek.”

MAHKEMEDEKİ “HERO” GERGİNLİĞİ

“Cumhurbaşkanı’na suikast” davasında darbe sanığının “Hero” yazılı tişört giymesi nedeniyle yaşanan gerginliği değerlendiren Yıldırım “Bu suçun itirafıdır, milletin öfkesini kabartan tutumdur; içeri nasıl sokulduğunu Adalet Bakanlığı araştırıyor. Failleri ortaya çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanı’nı öldürmeye giden bir alçağın üstünde “kahraman” yazması kabul edilemez, cezaevleri gerekli tedbirleri alacaktır, bir daha böyle görüntüler olmayacaktır” açıklamasında bulundu.

CHP’NİN 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİNE DAVET EDİLMEMESİ

Davetiye polemiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Yürüyüşten sonra duygusallaştılar, milletin Meclis’ine davet olmaz, o gece davetle mi gittiler, çağrı herkese yapıldı, gelmemek için dolambaçlı yollara girmeye gerek yok” dedi.

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