Okan Bayülgen'e üvey babasından miras kaldı

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'e üvey babası İsmet Görgün'den miras kaldı. Mirası üvey kardeşleri ile paylaşan Bayülgen'e Bodrum'da arsa, portakal bahçeleri ve bu sene açtığı mekanın yeri kaldı.

İSTANBUL'A KIZINI GÖRMEK İÇİN GELİYOR

Kalan miras sonrası mekan açtıktan sonra sevgilisi Selin Atasoy ile Bodrum'a yerleşen Bayülgen, İstanbul'a sadece kızını görmek için geliyor.

"GERÇEK BABAM GİBİ SEVİYORUM"

Okan Bayülgen, daha önce verdiği bir röportajda kendisi büyüten İsmet Görgün için "Onu gerçek babam sayıyorum." demişti.

MİRASINDAN YARARLANSIN DİYE NÜFUSUNA ALDI

İsmet Görgün, Bayülgen'in annesi Ayla Hanım'ın ikinci eşi. Görgün, kendi evlatlarından ayırmadığı ve çok sevdiği Okan Bayülgen'i daha çok küçükken mirasından yararlansın diye nüfusuna aldı.