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Okan Kurt: Boşanmayı Demet Akalın istedi

Adliye çıkışında konuşan Okan Kurt, boşanma teklifini kendisinin yapmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 11.09.2018 - 16:36..
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Magazin dünyasının ünlü çifti Demet Akalın ile Okan Kurt, şok bir kararla boşanmak için soluğu Beykoz Adliyesi'nde aldı.

Çiftin evine giden haciz memurlarının ardından alınan bu kararın Okan Kurt tarafından alındığı konuşuluyordu.

BOŞANMAYI KİM İSTEDİ

Magazin muhabirlerinin "Boşanma teklifini sizin yaptığınız söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna yanıt veren Okan Kurt, "Değil" dedi.

Okan Kurt: Boşanmayı Demet Akalın istedi

DEMET AKALIN'IN GÖZYAŞLARI

6,5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Demet Akalın, adliyeden gözyaşları dökerek ayrıldı.

Ünlü şarkıcı, magazin muhabirlerinin yönelttiği sorulara da cevap vermedi.

Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı VİDEO

Okan Kurt: Boşanmayı Demet Akalın istedi

AŞKINI TIRLARA YAZDIRIYORDU

Demet Akalın ile Okan Kurt'un evliliği sık sık magazin gündemini meşgul ediyordu.

Okan Kurt, Demet Akalın'a olan sevgisini sahibi olduğu tırların üzerine yazdırdığı yazılarla gösteriyordu.

Okan Kurt: Boşanmayı Demet Akalın istedi

"KOCAM 100 TANE TIR ALMIŞ"

Akalın da Okan Kurt'un yeni aldığı tırların Instagram hesabından paylaşarak "Kocamla gurur duyuyorum. 100 tane tır almış bravo" ifadelerini kullanıyordu.

Okan Kurt: Boşanmayı Demet Akalın istedi

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