Okan Kurt Demet Akalın'ı sildi

İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan Times Higher Education (THE) dergisinin, Dünyanın En İyi Üniversiteleri listesinde Türkiye'den iki üniversite ilk 500'de yer alabildi.

En iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye'den iki okul

Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

D-765 Karayolu'nda, bir hafif ticari aracın çarptığı 300 kiloluk bozayı hayatını kaybederken, araç sahibinin ayıya beddua etmesi dikkat çekti.

Böyle bir Shengen ülkesi var: Lihtenştayn

Türkiye'de müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 5 yılda 168,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.