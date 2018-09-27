Okan Kurt Demet Akalın'ı sildi

Eski eşinin ailesinin borçları yüzünden evine icra gelen Demet Akalın, Okan Kurt’tan sürpriz bir kararla 12 Eylül’de boşanmıştı. Ayrılık sonrası Okan Kurt’u hayatından çıkaran Demet Akalın, birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silip ‘artık geri dönüş yok’ mesajı vermişti.
HER ŞEYİ SİLDİ
Okan Kurt ise Demet Akalın’ı sosyal medya hesabından takip ettirmeyi sürdürmüş ve fotoğrafları profilinden kaldırmamıştı. Okan Kurt 16 gün sonra eski eşi Demet Akalın’ı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı ve birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları sildi.