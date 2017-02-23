Oksijen üretecek pil

Sokaklarda ürettiği kreatif çizimleri, ilginç bakış açıları ile dikkat çeken Escif bu kez doğanın tam olarak kendisinde karşımıza çıkıyor. Ağaçların yok olmasının sel ve baskınlara yol açtığını gören Escif, duruma dikkat çekmek için yine tarzını konuşturdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SANAT PROJESİ

Nefes - Yeniden Şarj Etme projesi, dijital araçlarımızdan alışık olduğumuz şarj olan bir pil şeklinde tasarlanan pil, doldukça kendini tamamlayacak olan bir orman projesi aslında. Bölgeye 5,000 yerel ağacın dikilmesi ile pil “dolacak” ve Avrupa’nın en büyük sanat projesi ünvanını kazanacak.

Güney İtalya’nın Sapri kasabasında bulunan Olivella dağı, 1700’lerden beri çorak bir halde. Bu durum, bölgenin yağışlardan oldukça fazla etkilenmesine, hatta sel ve baskınlara yol açmakta. Escif’in toprakla buluşturacağı 2,500 pırnal meşesi ve 2,500 akçaağacın bu durumu değiştirmesi bekleniyor.

2019'DA DOLACAK





Tasarımı Escif, küratörlüğü Antonio Oriente ce Incipit tarafından yapılan Nefes projesi, neredeyse 17 futbol sahası büyüklüğünde, yani 120 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak. Projenin birinci aşaması için ilk ağaç dikimlerinin bu yıl içinde yapılması planlanıyor.

Dikimler yapıldıkça bölgede yaşayanlar pilin yeniden şarj olduğunu görebilecek. 2019 yılında ise pilin tamamen dolması bekleniyor.

DAMIEN RICE'DEN DESTEK KONSERİ

Proje için bir kampanya düzenlenirken Damien Rice de proje için destek konseri vereceği öğrenildi.