taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.288
USD
3,8653
EURO
4,5650
ALTIN
156,36
PETR
63,4500

Okul nakil işlemlerinde e-Devlet dönemi başlıyor

Okul değişikliği yapmak isteyen veliler, nakil işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

AA | 15.12.2017 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Çocuklarının okul değişikliğini yapmak isteyen veliler, gerekli işlemleri bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Veliler, bugüne kadar il içi ve il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

VELİLER OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAK

Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulama ile okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.

Okul nakil işlemlerinde e-Devlet dönemi başlıyor

Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.

İlginizi Çekebilir
Nurten öğretmen dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında
Samsun'un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş, Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı.
Liselere yerleştirmede detaylar
Liselere geçişte uygulanacak yeni sistem kapsamındaki mahalli yerleştirmede ayrıntılar belli oldu.
Kocaeli'de geleneksel oyunlar 'Oyun Sokağı'nda
İzmit ilçesinde başlatılan "Oyun Sokağı Projesi" kapsamında çelik çomak, sek sek, yakan top, istop gibi oyunlar çocuklara öğretiliyor.
Gençlik ve Değişim Derneği'nin projesi kabul edildi
Gençlik ve Değişim Derneği'nin Portekiz Ulusal Ajansına sunduğu proje kabul edildi. Diyarbakır ve Portekiz'de gerçekleşecek eğitimlerde 6 ülkeden toplamda 28'er katılımcı yer alacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

344
Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

373
Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti

206
Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

Nikki Haley BM'ye İran füzelerini kanıt olarak sundu

165
AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

50
FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

FETÖ'nün örgüt mensuplarına verdiği talimat yazısı

74
YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM