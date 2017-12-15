Okul nakil işlemlerinde e-Devlet dönemi başlıyor

Çocuklarının okul değişikliğini yapmak isteyen veliler, gerekli işlemleri bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Veliler, bugüne kadar il içi ve il dışı nakil için okul idarelerine bizzat dilekçe verirken, artık e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

VELİLER OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAK

Okul idarelerine nakil için yıllık ortalama 2 milyon talep gelirken, velilerin işlemlerini kolaylaştıracak uygulama ile okul değişikliği yapmak isteyen veliler, bugünden itibaren artık okul müdürlüklerine bizzat gitmek zorunda kalmayacak. Nakil başvuruları, e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıt edebilecek.

Öte yandan, nakil başvuru süreçleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin internet sayfası, Mobil e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden takip edilecek.