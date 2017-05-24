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Okuldaki kadın öğretmenlerin kavgası kamerada

ABD'de bir ortaokulda öğretmen ve asistanının saç saça kavga etmesi kameraya saniye saniye kaydedildi.

24.05.2017 - 14:27
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fds

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Stone Mountain Ortaokulu'nda, bir öğretmen ve öğretim asistanı bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Kadınlardan birinin masayı diğerinin üzerine ittirmesiyle olay kavgaya dönüştü. İki kadın, sınıftaki öğrencilerin gözü önünde tekme tokat kavga etti.

ÖĞRENCİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Çocukların çığlıkları arasında devam eden kavgada, bazı öğrenciler araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kavga, 'Durun' diye haykırarak sınıfa giren bir başka personel tarafından durduruldu.

Okuldaki kadın öğretmenlerin kavgası kamerada VİDEO

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ DERS ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Daily Mail'in haberine göre, kayıt altına alınan görüntülerde bir öğrencinin ise kavgaya aldırış etmeden ders çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Olayın ardından okul yönetimi velilere "Görüntülere yansıyan olay asla kabul edilemez. Eyalet yasalarına aykırı davranan iki personel de görevden uzaklaştırıldıç" yazılı bildiri gönderdi.

Kavgaya karışan her iki kadın da kamusal alanda başkalarının huzurunu kaçıran davranış sergiledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

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