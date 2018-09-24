Okulla beraber hastalıklar başladı

Soğuk havaların giderek artacağı sonbahar mevsiminde çocukların daha sık hastalandığına dikkat çeken uzmanlar, uyarılarda bulunuyor. Enfeksiyonlardan korunmak için tüm aşıların yapılması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle grip aşısına dikkat edilmesini istiyor.

AİLELER VE ÖĞRETMENLER DİKKAT ETMELİ

Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle:

“Çocuklarda sık görülen hastalıklar, akut solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip, orta kulak yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu enfeksiyonu, sinüzit, farenjit, larenjit, bronşit, krup, zatürre, rotavirüs ishalleri, el ayak ağız hastalığı, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Okullarda en sık görülen bulaşıcı hastalıklar; döküntülü çocukluk çağı hastalıkları, grip, nadiren de olsa menenjit, hepatit A (sarılık) ve paraziter enfeksiyonlardır. Okul çağında sık gördüğümüz enfeksiyonlardan korunmak için tüm aşıları yaptırmak, el yıkamak, yeterli ve düzenli beslenmek, sıvı tüketmek, uyku saatlerine dikkat etmek, mevsime uygun kıyafetler giymek, düzenli spor yapmak gerekir. Özellikle aileler ve öğretmenler hijyene çok dikkat etmelidir.”





AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Döküntülü çocuk çağı hastalıklarından kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği gibi hastalıklardan aşı ile korunmanın mümkün olduğunu ifade eden uzmanlar, “Bulaşıcı döküntülü çocukluk çağı hastalıkları geçiren çocuğun okula gönderilmemesi gerekir. Okul döneminde nezle ve grip başlayan hastalıklar öksürük, ateş, halsizlik ile seyrediyor. Grip aşısı altıncı aydan itibaren yapılmaktadır. Dışkı ile kirlenmiş yiyeceklerin ağız yolu ile alınması sonrası hepatit A (sarılık) bulaşabilir. Aşılama ve gıdaların yıkanarak yenmesi ile korunmak mümkündür” diyor.