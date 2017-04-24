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Ölmeden kendine cenaze töreni düzenledi

Filipinler'de son günlerini yaşayan kemik hastası genç bir kadının son dileği yerine getirildi.

24.04.2017 - 14:03
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Filipinler’in Davao City şehrinde yaşayan ve geçen hafta hayatını kaybeden 20 yaşındaki kemik kanseri hastası Racine Pregunta’nın ölmeden önce hayata geçirdiği ‘son dileği’ yürek parçaladı.

"SON DİLEĞİM GÜZEL ÖLMEK"

Ölümcül hastalığın pençesine düşen genç kadın, ‘son dileğim güzel ölmek’ diyerek kendi cenaze törenini organize etti.

Ölmeden kendine cenaze töreni düzenledi

ÖLÜMÜNDEN 5 GÜN ÖNCE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Beyaz bir elbise giyip, saçını ve makyajını yaptıran Pregunta, tabutun içine girerek son dileğini gerçekleştirdi. Genç kadının ölümünden beş gün önce düzenlediği cenaze töreninin fotoğrafları, dış medyada yankı uyandırdı.

Ölmeden kendine cenaze töreni düzenledi

Ölmeden kendine cenaze töreni düzenledi

Ölmeden kendine cenaze töreni düzenledi

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