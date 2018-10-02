Endonezya'da ölü sayısı 1234’e çıktı

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nughoro, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya’da ölü sayısının 1.234’e ulaştığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının deprem ve tsunamiden etkilenen farklı bölgelere henüz ulaşmadığı için hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

HAYATTA KALANLARA YARDIMLAR ZORLUKLA ULAŞIYOR

Hayatta kalanların ise susuzlukla ve açlıkla mücadele ettiği bölgede, yiyecek ve temiz su sınırlı olmakla birlikte yerel hastanelerin yoğunluk nedeniyle hizmet vermede zorluk çektiği ifade edildi. Yardım kuruluşları, diğer bölgelerden haberlerin gelmesiyle birlikte ölüm oranının yükselebileceğine dair korkularını dile getirdi.

200 BİN KİŞİ YARDIM BEKLİYOR

Endonezya ordusu kurtarma çabalarına öncülük ederken uluslararası STK’ların Palu’da yer alan ekipleri de var. Yaklaşık 200 bin Endonezyalının yardım beklediği belirtildi.

Adanın kuzeyinde depremle birlikte toprak altında kalan bir kilisenin altından düzinelerce öğrenci cesedi çıkarıldı. Endonezya Kızıl Haç Sözcüsü Aulia Arriani, “Ekibimiz toprak altında kalan kilisenin içinde 38 öğrenci cesedi buldu. Toplamda ise 86 öğrencinin kayıp olduğu bildirilmişti” dedi.