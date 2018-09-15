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Ölümsüzlük Odası sanatseverlerle buluştu

13. Contemporary İstanbul kapsamında sergilenecek Ahmet Güneştekin'in "Ölümsüzlük Odası" isimli eseri, Tersane İstanbul'da düzenlenen etkinlikte ilk kez izlenime sunuldu.

AA | 15.09.2018 - 09:26..
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Tersane İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve sanat camiasından çok sayıda ismin katıldığı toplantıda konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un gelecek hafta başlayacağını hatırlattı.

Ölümsüzlük Odası sanatseverlerle buluştu

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Esere ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Güreli, "Ahmet Güneştekin çok cesur bir iş yaptı, kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca hepinizi Contemporary Istanbul'a davet ediyorum" dedi.

Ölümsüzlük Odası sanatseverlerle buluştu


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