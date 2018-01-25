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Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

CHP'de olağan kurultay öncesi Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'den sonra Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını açıkladı.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 13:28..
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Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılır hale geldi.

KURULTAYLARIN PARTİSİ

2019 yılında düzenlenecek seçimlere hazırlanan parti, bir yandan da olağan kurultay heyecanı yaşıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÜÇ RAKİBİ

Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasından sonra bir isim daha Kılıçdaroğlu'na rakip oldu: Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

Eminağaoğlu oğlunu başörtüsü siyasetine alet etti haberi

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

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