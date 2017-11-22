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On yaşındaki oğlu sevgilisiyle basınca öldürdü

Sakarya'da oğlu kendilerini yatakta görünce 10 yaşındaki çocuğu öldüren kadın suçunu itiraf etti.

22.11.2017 - 16:19
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Sakarya Karasu'da Stat Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katında oturan 2 çocuk annesi Zeynep K., sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlu Necmi Talha K.'yi yastıkla boğarak öldürdüğünü söyledi.

"OĞLUM ÖLDÜ"

Anne, polise, "Oğlum öldü, evde şu an" dedi. Zeynep K.'nin ifadesinin ardından eve giden polis ve 112 Acil ekibi, hareketsiz halde buldukları çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Necmi Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yapılan ilk incelemede, çocuğun yastıkla boğulduğu belirlendi.

On yaşındaki oğlu sevgilisiyle basınca öldürdü

"KARIM OLACAK Ş.. NEREDE?"

Acı haberi alıp hastaneye gelen bir tavuk çiftliğinde çalışan baba İ.K., "Karım olacak ş.... nerede?" diye bağırdı.

On yaşındaki oğlu sevgilisiyle basınca öldürdü

OĞLUNU SEVGİLİSİYLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Polisin gözaltına aldığı Zeynep K., bu kez oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini belirleyen polis, birlikte olduğunu belirlediği komşusu K.Y.'yi de gözaltına alındı.

On yaşındaki oğlu sevgilisiyle basınca öldürdü

Zeynep K. daha sonra ifadesini değiştirerek, oğlunun bu sabah kendilerini yatakta yakaladığını, bu nedenle de K.Y. ile birlikte Necmi Talha'yı öldürdüklerini söyledi. Zeynep K. ile K.Y.'nin sorgusu sürüyor.

On yaşındaki oğlu sevgilisiyle basınca öldürdü

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