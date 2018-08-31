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Önce kitap sonra antrenman

Amasya'nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir spor kulübünde sporcular, tekvando antrenmanı öncesinde antrenörleri ile 20 dakika kitap okuyor.

AA | 31.08.2018 - 17:37..
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Mahmut Demir Spor Salonu'nda düzenlenen kursa katılan 12-17 yaşlarındaki 50'ye yakın tekvandocu, Suluova Belediyespor Kulübü Antrenörü Serdar Kılıç nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

20 DAKİKA KİTAP OKUYORLAR

Genç sporcular, bir süre önce antrenör Kılıç'ın aldığı karar doğrultusunda, her antrenman öncesinde 20 dakika kadar yanlarında getirdikleri kitabı okuyor, daha sonra çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Haftada dört antrenman yapan genç sporcular, çalışmanın ardından da evlerinde de en az yarım saat kitap okumayı ihmal etmiyor. Her sporcunun ayda üç kitap okuması gerekiyor.

Önce kitap sonra antrenman

Önce kitap sonra antrenman

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