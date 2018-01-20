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Önlisans mezunları POMEM'lere başvurabilecek

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle önlisans mezunlarına bu eğitim birimlerine başvurma hakkı getirildi.

AA | 20.01.2018 - 10:11..
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"Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖNLİSANS MEZUNLARI DA BAŞVURABİLECEK

Buna göre, daha önceden sadece lisans mezunları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların müracaat edebildiği POMEM'lere artık önlisans mezunları da başvuruda bulunabilecek.

KONTENJANIN YÜZDE 20'Sİ

POMEM'lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı, toplam kontenjanın yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek.

Mülakat sınav komisyonu, Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenecek.

MÜLAKAT SINAVI KOMİSYONU

Mülakat sınav komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşacak.

POMEM giriş puanına göre lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar için erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenecek.

YEDEK ADAY LİSTESİ

Erkek ve kadın asıl adayların yüzde 30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenecek.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 12. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi de "Bakanlık onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mülakat sınavı komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü, Polis Akademisinde görevli bir öğretim elemanı ve Polis Akademisinde görevli veya Emniyet Teşkilatına bağlı birimler ile farklı kamu kurumlarından Polis Akademisinin talep edeceği psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişi ile Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur." şeklinde değiştirildi.

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