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Onur Saylak: Kızlarım benim her şeyim

Tuba Büyüküstün'le yollarını ayıran Onur Saylak, 'Benim her şeyim kızlarım' dedi.

24.10.2017 - 07:34
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Oyuncu-yönetmen Onur Saylak önceki gün Seyrantepe'deki Vadistanbul AVM'de görüntülendi.

"HİSSETİKLERİMİ KELİMELERLE ANLATAMAM"

Onur Saylak eski eşi Tuba Büyüküstün'den olan ikizleri Maya ve Toprak için ''Onlar benim her şeyim. Kızlarıma hissettiğim sevgiyi kelimelerle anlatmam zor. Birlikte zaman geçirmekten büyük zevk alıyoruz'' dedi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Temmuz 2011'de evlendiği meslektaşı Onur Saylak'tan ikizleri Maya ve Toprak'a rağmen 5 Haziran'da boşanmıştı. Hemen ardından da Emirgan'daki 'Gizli Kalsın'ın sahibi Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Onur Saylak: Kızlarım benim her şeyim

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