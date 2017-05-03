Hayvanat Bahçesi her ne kadar "hayvan hapisanesi" olduğu için tepki çekse de, ziyaretçileri her geçen gün özellikle yaz mevsiminde artıyor.

Günümüzde özellikle yabani hayvanları görme olasılığımız "betonlaşma" nedeniyle zorlaştı. Haliyle insanlar hayvan görmek için hayvanat bahçelerine akın ediyor.

Durum böyle olunca insan ve hayvanların bir araya geldiği bu yaşam alanlarında zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

ORANGUTAN TURİSTE YEMEK İKRAM EDERSE...

Bunlardan biri de, sevimli orangutanın kendisine ikramda bulunan turiste verdiği yanıt..

Görüntülerde, turistin kendisine attığı her yiyeceği başarıyla yakalayarak midesine indiren orangutan, karşılığında elini açıp bekleyen genç turiste adeta centilmenlik sergileyerek kendi yiyeceğinden fırlatıyor..

İşte o anlar;

Orangutanla hayvanat bahçesinde ticaret yapan turist VİDEO