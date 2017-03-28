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ORC'nin son referandum anketi

Türkiye'nin kaderini değiştirecek oylamaya 19 gün kalırken rakamlar da netleşmeye başladı.

28.03.2017 - 12:33
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ORC'nin son referandum anketi

referandum

ORC Araştırma şirketi, 36 ilde 2740 seçmenle ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik halkoylaması öncesi kamuoyunun nabzını tuttu.

MAKAS AÇILDI

Son anketle 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makasın 11 puan açıldığı görüldü.

İŞTE RAKAMLAR

EVET: YÜZDE 55,4

HAYIR: YÜZDE 44,6,

FARK DAHA DA AÇILABİLİR

Referandum sürecini değerlendiren ORC Başkanı Murat Pösteki, 16 Nisan'a kadar yapılacak çalışmalar ve yurt dışından gelecek oylarla farkın daha da açılabileceğini söyledi.

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