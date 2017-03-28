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1 Ayrık dişlere son Ağrısız, acısız, dişleriniz kesilmeden bembeyaz bir gülüşe sahip olmak istiyorsanız ‘bonding’ yöntemi tam size göre.

2 Sağlıklı kadınların 12 alışkanlığı Bu alışkanlıklardan hangisi zaten var ve hangisini denemek istersiniz?

3 Kıvanç Tatlıtuğ Amerika yolcusu 'Cesur ve Güzel' dizisinin başrolü ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir projede rol almak için Amerika'ya gidiyor.

4 Fenerbahçe'ye Emenike piyangosu Fenerbahçe'nin satmak istediği Emenike'yi İngiltere'nin Fulham ekibi transfer etmek istiyor.

5 Bakan Müezzinoğlu istihdam rakamlarını açıkladı Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "İstihdam seferberliği kapsamında 407 bin kişi daha iş sahibi oldu" dedi.

6 ORC'nin son referandum anketi Türkiye'nin kaderini değiştirecek oylamaya 19 gün kalırken rakamlar da netleşmeye başladı.