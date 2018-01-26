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Ordu'da sokak hayvanlarına yemek ve ekmek veriyor

Ordu’da bir belediye sokak hayvanları ve kuşların aç kalmamaları için her gün yem ve ekmek vererek besliyor.

İHA | 26.01.2018 - 11:52..
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Ordu'da bir belediye sokak hayvanları ve kuşların aç kalmamaları için her gün yem ve ekmek veriyor.

DÜZENLİ OLARAK YEM VE EKMEK VERİLİYOR

Kabadüz Belediyesince kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Çambaşı Yaylası'nda aç kalan sokak hayvanlarına ve kuşlara her gün yem ve ekmek veriliyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, soğuk ve kardan hayvanların olumsuz etkilenmemeleri için düzenli olarak yem ve ekmek verildiğini söyledi.

Ordu'da sokak hayvanlarına yemek ve ekmek veriyor

SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR

Kış nedeniyle sokak hayvanlarının ve kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden Kaya, "Hayvanların ihtiyacı olan yem ve ekmeği her gün düzenli bir şekilde dağıtıyoruz. Bunun yanında yem ve ekmek bıraktığımız esnaflarımız da sokak hayvanlarını ve kuşları besliyor. Bu çalışmamız kış boyunca düzenli olarak devam edecek" dedi.

Karda hayvanlar ölmesin diye ekmek ve yem veriliyor İZLE

HAYVANSEVERLER DESTEK VERİYOR

Kaya, sokak hayvanları ve kuşların beslenmesinde hayırsever vatandaşların kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi

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