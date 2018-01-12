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'Organ Mafyası geldi' paylaşımına gözaltı

Kırşehir’de, sosyal medya hesabı üzerinden ‘organ mafyası’ paylaşımıyla kaosa neden olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İHA | 12.01.2018 - 11:40..
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Sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, ilimizde organ mafyasının üyeleri olduğunu öğrendik. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Kayseri’den polisler gelerek okul önlerinde denetimler yapacak" şeklinde paylaşım yapan bir kişi İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

'Organ Mafyası geldi' paylaşımına gözaltı

FAKE HESAPTAN KAOS ÜRETİMİ

Polisin sosyal hesapları kontrol altına alması sonrası yapılan incelemeler sonrasında paylaşımı fake (sahte) hesaptan yaptığı belirlenen H.Ş., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılan H.Ş., hakkında adli işlem başlatıldı.

"155'E BİLDİRİN"

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde bu ve buna benzer paylaşımlar vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmek için art niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır. Sosyal medya üzerinde yayınlanan bu tür haberlere kaynağından bilgi alınmadıkça itibar edilmemesi, şüpheye düşülmesi durumunda 155 Polis İmdat hattının aranması önemlidir." denildi.

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