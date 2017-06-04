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Organik dağ çileğinin kilosu 50 lira

Ordu'da, toplaması oldukça zahmetli olan "organik dağ çileği" pazarda kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

04.06.2017 - 15:29
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ÇİLEĞİ

Doğada ve fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden "organik dağ çileği", halk pazarındaki tezgahları süslemeye devam ediyor.

KİLOSU 50 LİRA

Kentte yaz aylarıyla birlikte fındık bahçelerinde vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan organik dağ çileği, kilogramı 50 liradan satılmasına rağmen yoğun talep görüyor.

REÇEL, KOMPOSTO...

Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen organik dağ çileği, genellikle reçel, komposto ve marmelat yapımında kullanılıyor.

GÜNDE 1-2 KİLO TOPLANIYOR

Altınordu ilçesindeki çarşamba pazarında çilek satan Emine Yıldız, 50 liradan kilosunu satışa sundukları çileğin toplanmasının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Bir günde ancak 1-2 kilogram civarında çilek toplanabildiğini dile getiren Yıldız, "Birçok bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ancak bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor." dedi.

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