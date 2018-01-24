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Orgeneral Akar harekat merkezlerini denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

DHA | 24.01.2018 - 15:52..
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Orgeneral Akar harekat merkezlerini denetledi

Orgeneral Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte harekat merkezlerinden Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katıldı.

Orgeneral Akar harekat merkezlerini denetledi

91 AYRI KARARGAH İLE İLETİŞİM KURULABİLİYOR

Teknolojik imkanların en üst seviyede kullanıldığı harekat merkezlerinde Afganistan, Brüksel'deki NATO karargahı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dahil yurt içinde ve dışında 91 ayrı karargah ile sesli, görsel ve veri iletişimi sağlandığı belirtildi.

Ayrıca her seviyede birliklerle koordinasyon toplantıların da teknolojik imkan ve kabiliyetten istifade ile video tele-konferans (VTC) şeklinde yapıldığı ifade edildi.

Orgeneral Akar harekat merkezlerini denetledi

AHMET HAKAN'A FOTOĞRAFLI CEVAP

Ahmet Hakan önceki günkü yazısında, Hulusi Akar'ın başkanlık ettiği ve komuta kademesinin Afrin operasyonunu değerlendirdiği toplantıda teknoloji unsurlarının masada olmamasını gündeme taşımıştı. Bugün gelen fotoğraflar ise Ahmet Hakan'a cevap gibi..

Orgeneral Akar harekat merkezlerini denetledi

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