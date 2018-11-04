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Orhan Gencebay devlete saygı duymayanları eleştirdi

Orhan Gencebay, bu ülkede yaşayıp devletine saygı duymayanların, bu ülkenin nimetlerinden yararlanmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 11:24..
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Orhan Gencebay devlete saygı duymayanları eleştirdi

Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son atamalar ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na dahil olmasından oynadığı reklam filmine kadar her konuda eleştiri oklarının hedefi haline getirilen şarkıcı Orhan Gencebay, yine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

"Devlete saygı duymayan bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın" diyen Gencebay, "Eleştirinin de bir adabı var." dedi.

"DEVLETİNİ SEVMEYEN İNSANLAR VAR"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e bir röportaj veren Gencebay şöyle konuştu:

"Ben devletimi sever sayarım. Devletini sevmeyen insanlar da var. Bu devletin içinde yaşayıp da, devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın. Varsa devletimizin eleştirilecek bir yönü, söylesin. Ama eleştirinin de bir adabı var."

Orhan Gencebay devlete saygı duymayanları eleştirdi

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