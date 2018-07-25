Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde çıkan yangından gelen haberlerin trajedisi giderek artıyor. Ulaşılan bazı cesetlerin ormanda birbirine sarılmış halde bulunduğu aktarıldı.

KAÇMAK İÇİN GİRDİKLERİ ORMANDAN ÇIKAMADILAR

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri ormanda öldükleri kaydedildi.

Araçlarını ana yollarda bırakarak ormana girenlerden çıkışı bulamayanlar oldu. Patika yoldan denize ulaşmak isteyenlerden çoğu hızla büyüyen yangından kaçamadı.

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DENİZE GİRENLERDEN BOĞULANLAR OLDU

Öte yandan alevlerden kaçarak denize girdikten sonra boğulan en az 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Alevlerden kaçarak sahile ulaşan 700'den fazla kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri ve özel tekneler tarafından güvenli bölgelere taşındı.

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BİRBİRİNE SARILMIŞ 30 CESET BULUNDU

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde büyük zarar veren orman yangınlarında ölenler 74 kişiye ulaştı.

Bölgede yangından kurtulmak için kaçarken bir arazide birbirlerine sarılı 30 kişi daha eklendi.