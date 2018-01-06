Ortodoksların haç çıkartma töreni düzenlendi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan 6 Ocak, geleneksel olarak düzenlenen haç çıkartma törenleriyle kutlandı. Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’nde ayin düzenlendi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Ayine, Türkiye’de yaşayan cemaat mensupları ve Yunanistan’dan yoğun katılım gerçekleşti. Patrik Bartholomeos’un Haliç'e haç atması ile başlayan haç çıkartma yarışı, kıran kırana geçti.

GEÇEN SENENİN GALİBİ BU YILDA BİRİNCİ

Denize atılan haçı, Yunanistan’dan gelen 30 yaşındaki Nick Solis çıkarttı. Balat’ta düzenlenen ayine üçüncü kez gelen Nick Solis’in antrenör olduğu öğrenilirken, Yunan antrenörün geçtiğimiz yıl haçı çıkartan kişi olduğu belirlendi.



