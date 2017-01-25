Osman Baydemir gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Muş Milletvekili ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım Diyarbakır'da gözaltına alındı.
İMAM TAŞÇIER DE GÖZALTINDA
Öte yandan, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. İfade vermesi için Taşçıer'in adresine tebligat gönderildi.
ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI
Ancak savcılığa ifade vermeye gitmeyen Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı. Zorla getirme kararının ardından Taşçıer'in polis tarafından evinden çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.