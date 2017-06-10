Osman Baydemir hakkında fezleke hazırlandı

Osman Baydemir için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 2012'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne bedelsiz olarak tahsis edilen ve Cemevi olarak kullanılan bina nedeniyle hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

"LAİKLİĞE AYKIRI" DENİLDİ

Buna neden olarak yapılan protokolde 'Taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümünden Alevilik inancı gereği önce Cem'e gidilecektir' maddesi gösterilerek, bunun laik devlet anlayışı ile bağdaşmadığı kaydedildi. Fezlekede, Baydemir'in "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇABİLECEK

Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan raporun soruşturma yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini belirten savcı, Osman Baydemir'in eyleminin 'görevi kötüye kullanma' suç tipine uygun düştüğünü kaydetti. Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereği Baydemir'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Baydemir'in yasama dokunulmazlığına sahip olduğu belirtilen fezlekede, hakkında soruşturma yürütülebilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması halinde Baydemir hakkında soruşturma yapılabilecek ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.

