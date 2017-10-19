Osman Kavala sorgulanıyor

Dünyaca ünlü spekülatör Soros'un Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği de yapan işadamı Osman Kavala'nın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ALMAN GOETHE ENSTİTÜSÜYLE TOPLANTI YAPMIŞTI
Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi.
DÖNER DÖNMEZ ALINDI
Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.
İLİŞKİ AĞI
Kavala'nın gözaltına alınma nedenine dair herhangi bir gerekçe belirtilmiyor. Fakat Kavala'nın ilişki ağı göz önünde bulundurulduğunda, terörle mücadele birimlerinin devreye girmiş olabileceği ifade ediliyor.
Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na acil çağrıda bulunmasını teklif edeceğim." dedi.
Kavala, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği de yapıyor.