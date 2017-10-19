taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.270
USD
3,6722
EURO
4,3434
ALTIN
151,23
PETR
58,0500

Osman Kavala sorgulanıyor

Gezi'yi finanse edenler arasında yer aldığı iddia edilen, HDP'yi parlatan isimlerden olan Kavala'nın gözaltı gerekçesi ise henüz bilinmiyor.

19.10.2017 - 09:56
  1. Haberler
  2. Gündem
Osman Kavala sorgulanıyor

osman kavala

Dünyaca ünlü spekülatör Soros'un Türkiye'deki Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği de yapan işadamı Osman Kavala'nın Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ALMAN GOETHE ENSTİTÜSÜYLE TOPLANTI YAPMIŞTI

Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi.

DÖNER DÖNMEZ ALINDI

Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

İLİŞKİ AĞI

Kavala'nın gözaltına alınma nedenine dair herhangi bir gerekçe belirtilmiyor. Fakat Kavala'nın ilişki ağı göz önünde bulundurulduğunda, terörle mücadele birimlerinin devreye girmiş olabileceği ifade ediliyor.

Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'na acil çağrıda bulunmasını teklif edeceğim." dedi.

Kavala, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği de yapıyor.

Osman Kavala sorgulanıyor

İlginizi Çekebilir
Abdulhamit Gül'ün gündeme ilişkin değerlendirmeleri
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Başkonsoloslarından vize işlemlerinin askıya alınmasına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Uyutularak tedavisine devam edilen 79 yaşındaki Baykal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Avrupa Birliği'nin Türkiye tavrı Rum basınında
AB'de Almanya, Avusturya ve Danimarka dışındaki ülkeler Türkiye'den yana politikalar izlenmesini istedi, Rumlar rahatsız oldu.
Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı
Türkiye'ye karşı FETÖ'cü hainleri kullanmak isteyen Almanlar, FETÖ'cüleri ekrana çıkartarak Türkiye aleyhinde propaganda yapıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

332
Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

144
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

161
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

6
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

112
Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

Trump ABD'de 16 yıldır süren 'ulusal acil durumu' uzattı

34
Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM