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Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

İşadamı Osman Kavala'nın, FETÖ irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

24.10.2017 - 05:24
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Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber'de Osman Kavala ile ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

METİN TOPUZ'LA AYNI SORUŞTURMADAN GÖZALTINDA

Karaman, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alınan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındı" dedi.

Topuz, 17-25 Aralık kumpasını gerçekleştiren polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı tespit edilince tutuklanmıştı. Aynı zamanda ABD ile FETÖ arasındaki koordinasyonu da sağlayan Topuz'un, darbe girişimlerinde örgüt mensuplarıyla yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.

Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

"GEZİ'NİN FİNANSÖRÜ" İNCELEMESİ

Kavala'nın 15 Temmuz öncesinde bazı toplantılara katıldığı ve Gezi öncesinde bazı gruplara para transferi yaptığına dair incelemeler de devam ediyor.

KAOS PLANLARININ ARKASINDA HEP O VAR

2013 yılında gerçekleştirilen Gezi olaylarında adı gündeme gelen iş adamı Osman Kavala F-16 uçaklarını modernize eden kişi olarak gündeme gelmiş, aynı zamanda HDP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı 'Seni Başkan yaptırmayacağız' sloganını üreten kişi olmuştu.

Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

Kavala'nın adı Birgün Gazetesi'ni finanse eden iş adamı olarak ve İmralı Tutanakları'nın sızdırılması olayında da gündeme gelmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kavala'nın selamını İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilettiği ortaya çıkmıştı.

Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

Osman Kavala'nın gözaltına alınma nedeni

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