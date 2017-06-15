Otellere yüzde 20 bayram zammı

Ramazan Bayramı tatili 24 Haziran Cumartesi arife günü başlayıp, 27 Haziran Salı günü bitecek.

Ancak birçok kişi okulların da kapanmasını fırsat bilerek bayram tatili planını 28-30 Haziran tarihlerini de idari izin alarak 9 güne çıkardı.

Turizm sektörü temsilcileri hükümetin bu üç günlük dönemi de idari izin sayarak bayram tatilini hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkarmasını ümit ediyor.

FİYAT ARTIŞI ERKENE ALINDI

Bayramın yurtdışı turizmi açısından da en yüksek sezona denk gelmesi, sahil kentlerinde otel fiyatlarını etkiledi. Bayram nedeniyle otellerde 1 Temmuz'da yapılacak fiyat artışları 1 hafta öne alındı.

TATİL 9 GÜNE ÇIKARILABİLİR

Ramazan Bayramı nedeniyle iç pazarda ciddi yoğunluk yaşadıklarını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, aradaki 28-30 Haziran tarihlerinin de tatil edilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Bayramın okulların kapanmasının hemen ardına denk gelmesinden dolayı zaten birçok kişinin idari izin alarak tatil planını 9 güne çıkarttığını söyleyen Duran, yine birçok kişinin bayram tatilini erken planlayıp, erken rezervasyon indirim ve taksit imkanlarından faydalandığını açıkladı.

FİYATLARA ZAM

Ramazan Bayramı'nın turizm sezonundaki en yüksek sezon olarak da adlandırılan döneme denk gelmesinin fiyat artışlarının öne alınmasına neden olduğunu anlatan POYD Başkanı Duran, "Rusya ve Ukrayna pazarlarından ciddi talep var. Avrupa pazarında da hareketlilik yaşanıyor. Ortadoğu'da birtakım tedirginliklere rağmen özellikle şehir otellerine online rezervasyon akışı devam ediyor. İç pazarda ise hem okulların kapanmış olması hem de bayram nedeniyle çok ciddi yoğunluk var. Bu nedenlerle normalde her yıl 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirilen fiyat artırımı bu yıl bayram nedeniyle öne alındı. 23 Haziran'dan itibaren fiyatlarda yüzde 15-20 civarında artış söz konusu." dedi.

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Bu yıl iç pazardaki yoğunluğun yıl genelinde 8- 10 milyona ulaşmasının beklendiğini söyleyen Duran, fiyatların ise geçen seneye göre de düşük olduğunu sözlerine ekledi. 2016'nın turizmde zor bir yıl olduğu ve yaşanmamış sayıldığına dikkat çeken Duran, "Fiyatlar 2016'da zaten düşmüştü. Özellikle yurtdışı ve paket turlarda yüzde 5-10'luk düşüş var. 2015'e göre ise yüzde 10'un üzerinde düşüş var. Bayram döneminde hem yurtdışından hem de iç pazardaki yoğunluk nedeniyle bütün otellerin yüzde 100'e doluluğa ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.