Oto yıkamacının komik kazası

ABD'de oto yıkama merkezinde çalışan bir kişi, elinde hortum ile araç yıkıyordu. O sırada arkasına bakmadan geri geri gelen adamın hortumu bir anlığına tavana asılı dönen süpürgelere takıldı. İşte herşey ondan sonra oldu.

Oto yıkama çalışanının komik kazası - İZLE

SÜPÜRGEYE TAKILARAK DÖNDÜ

Adamın hortumunun takılmasıyla çalışır vaziyetteki döner süpürge, talihsiz çalışanı da kendine çekti. Dönüşün etkisiyle hortum adama dolandı, adam ise süpürgeye yapıştı, saniyeler boyunca hortum ile dönmeye başladı.

O sırada adamın imdadına iş arkadaşları yetişti. Süpürgeyi durduran diğer çalışanlar adamın kurtarılmasını sağladı. Adam şans eseri olayı yara almadan atlattı.