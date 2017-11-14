27 Ekim'de Pekin-Harbin Otoyolu'nda kaydedilen görüntülerde, 3 otomobilin otoyola çıkan koyunlar yüzünden zincirleme kaza yaptığı görüldü.

Koyuna çarpmamak için yavaşlayan ancak yine de çarpan aracın arkasından gelen 2 otomobilden ilki durabilse de ikincisi, iki aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Zincirleme kazanın ardından araçlarından çıkan sürücüler, durumun daha da kötüleşeceğinin farkında değildi.

Kaza yapan araçları görmeden sollamaya çıkan bir tır, hızını azaltamayarak zincirleme kazanın olduğu bölgeye girdi ve sürücüleri altına aldı. Yaşanan ikinci kazada 2 kişi yaralandı 2 kişi öldü.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Otobana çıkan koyunlar faciaya neden oldu VİDEO