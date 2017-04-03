Otogaza indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017'den geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA 2.92'YE DÜŞECEK

Habertürk'ün haberine göre, düzenlemeyle İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye düşecek.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 457 bin 967 adet LPG'li araç bulunuyor.