taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.712
USD
3,6434
EURO
3,8900
ALTIN
146,00
PETR
53,3700

Otogaza indirim

Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren pompa fiyatı yüzde 6.3 oranında düşecek.

03.04.2017 - 12:18
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Otogaza indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017'den geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA 2.92'YE DÜŞECEK

Habertürk'ün haberine göre, düzenlemeyle İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye düşecek.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 401 bin 452 otomobilin yüzde 39,1’i LPG, yüzde 33,8’i dizel, yüzde 26,7’si benzin yakıtlı. Bu rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 457 bin 967 adet LPG'li araç bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

93
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

168
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

165
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

24
Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

578
Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

50
ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM