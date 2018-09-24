Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Bu yıl faizlerin artması ve kurların yüksek seviyede kalması otomotiv sektörünü oldukça olumsuz etkiledi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DARALMA OLDU

Araba pazarında Mayıs ayında bu yılın en sert daralan pazarı yaşandı.

46 BİN LİRA VE ALTI ARAÇLAR ÇOK SATILDI

46 bin lira ve altında kalan araçlar en düşük ÖTV dilimini girdiği için bu araçlar çok satıldı. Ancak daha yüksek fiyatlardaki otomobillerde satışlar azaldı.

YENİ KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Bu gelişmelerin ardından otomotiv sektöründeki ÖTV matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımladı.

VERGİ YÜKÜ DÜŞÜRÜLDÜ

Böylece ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlaradaki vergi yükü fiilen düşmüş olacak.

ÖTV DÜZENLEMESİYLE YAKLAŞIK 3 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ

Şu an 100 bin TL'nin altında satılan bir otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda yaklaşık yüzde 3 düşmüş olacak.

70 BİN LİRAYI AŞMAYANLAR İÇİN ÖTV YÜZDE 45 OLDU

Matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45 (Eski rakam 46 bin TL), 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50 (Eski rakam 80 bin TL), matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde belirlendi.

BÜYÜK MOTORLARDA DA DEĞİŞTİ

Düzenleme sadece 1600cc ve altı için değil 1600cc üstü ve 200cc'yi geçmeyen araçlar için de düzenlendi. Bu araçlarda limit 114 bin TL'den 85 bin TL'ye inerken, üst limit 170 bin TL oldu. Vergi matrahı 85 bin TL’nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olacak. Matrah değeri 170 bin TL’nin altındaki araçlarda ise vergi oranı yüzde 100 olurken, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüzde 110 olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak belirlendi. Bugün itibariyle yürürlüğe girecek kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.